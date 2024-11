Voditeljka Televizije Pink Jovana Jeremić nalazi se u Vašingtonu, odakle će narednih dana izveštavati o predsedničkim izborima u Americi.

Jeremićeva je dobila akreditaciju za izveštavanje sa američkih izbora.

Voditeljka se danas uključila u Nacionalni dnevnik iz Vašingtona, ispred Kapitol hila i gledaocima Televizije Pink prenela deo atmosfere u Americi, uoči možda najvažnijih izbora u istoriji Amerike.

- Nisu to samo američki izbori, to su svetski izbori koji će odlučivati o istoriji i budućnosti celog sveta. Mnogi analitičari smatraju da ako bi ukoliko Donald Tramp pobedi na izborima to utrlo put Izraelu da napadne nuklearna postrojenja u Iranu - navela je Jeremićeva u uključenju za Nacionalni dnevnik.

Ukazala je da ankete pokazuju visok stepen anksioznosti među Amerikancimam uoči izbora:

Strahuju da se javno izjasne, Trampovi glasači su uglavnom oni kojima je teže da kažu za koga će glasati...Kamalini su glasnili, ali je pitanje da li će to doneti pobedu

Autor: Snežana Milovanov