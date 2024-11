Jovana Jeremić uživo za Pink TV sa Trampovog mitinga! Donald poručio Harisovoj: Kamala otpuštena si, beži iz Amerike

Voditeljka Televizije Pink Jovana Jeremić nalazi se u Americi, odakle će narednih dana izveštavati o predsedničkim izborima.

Jovana Jeremić uključila se u Nacionalni dnevnik TV Pink.

Ona je iznela detalje sa mitinga Donada Trampa u Virdžiniji koji je pratila.

- Tramp je govorio o tome da je pet puta više ljudi nego što su u hali ostlai ispred - rekla je Jovana.

On je rekao da Amerikanci moraju izaći na izbore i da će Republikanci pobediti.

Naveo je i da će prekinuti invaziju kriminalaca kao dođe na vlast i da će da popravi sve ono što je Kamala pokvarila.

Kako je izjavio izbacićemo glupe ljude iz američke administracije.

- Kamala ti si najgori potpredsednik Amerike i otpuštena si, beži iz Amerike - rekao je Tramp.

Tramp je između ostalog obećao da će smanjiti poreze, a neke i ukinuti i da neće više biti promene polova dece.

On je rekao da će pametne i prave žene vladati svetom i Amerikom.

Podećamo, da će tokom predizbornih radnji, ai i u toku samih izbora Jovana će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

U rijalitiju 'Keeping up with JJ' publika će imati priliku da vidi kako će izgledati život Jovane Jeremić u Americi kada se kamere ugase, da li će se snaći, da li će sresti Donalda Trampa, hoće li početi da radi za njega i da li će se naći u njegovom avionu.

Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na TV Pink kao i na portalu Pink.rs

Autor: Dalibor Stankov