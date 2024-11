NOVI NAPAD RUSA NA KIJEV! Pogođena rezidencija ambasadorke Estonije, evo šta ju je spasilo!

Ruski dron je pogodio rezidenciju estonske ambasadorke u Kijevu

Rezidencija estonske ambasadorke u Ukrajini Eneli Kolk oštećena je u napadu dronom na Kijev u četvrtak ujutro. Kolk nije povređena i može da nastavi da živi u pogođenoj zgradi.

Napad na Kijev je u četvrtak uveče trajao osam sati, a ambasadorka i njen partner bili su u skloništu ispod svog stambenog bloka. U jednom trenutku izgledalo je da je opasnost prošla i vratili su se u svoj stan na gornjem spratu.

- Međutim, dronovi su nastavili da lete i napadaju, a pogođena je i naša zgrada - rekla je Kolk. Ona je dodala da je dron udario u zgradu u 5:30 sati ujutru, ali da nije bilo žrtava jer niko nije bio na gornjem spratu.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6