Tropska oluja Sara ide ka zemljama centralne Amerike.

Države centralne Amerike su prethodnih dana radile na pripremama za odbranu od nadolazeće tropske oluje Sara, a veruje se da će Honduras verovatno biti prvi na udaru oluje koja dolazi sa područja Kariba.

Tropska oluja Sara se kreće ka zapadu i to ka severnoj obali Hondurasa brzinom od 16 km na sat, a očekuje se da će oslabiti u narednih nekoliko dana, preneo je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

NHC očekuje da će uragan Sara izazvati "po život opasne i potencijalno katastrofalne poplave i klizišta" širom Hondurasa pre nego što u nedelju dođe do Belizea.

