PAPA FRANJA PORUČIO: Međunarodna zajednica treba da istraži da li Izrael vrši genocid u Gazi

Međunarodna zajednica bi trebalo da istraži da li Izrael vrši genocid u Pojasu Gaze, navodi papa Franja u svojoj novoj knjizi čije je odlomke danas objavio italijanski list Stampa.

Papa je napomenuo u knjizi pod naslovom "Hope Never Disappoints. Pilgrims towards a Better World" da, prema nekim stručnjacima, ono što se dešava u Pojasu Gaze, ima karakteristike genocida.

- Treba pažljivo istražiti da bi se utvrdilo da li se to uklapa u tehničku definiciju koju su formulisali pravni stručnjaci i međunarodne organizacije - naveo je papa, prenela je ANSA.

Papa je takođe upozorio da mnoge države u svetu počinju nehumano da postupaju prema migrantima i pozvao na globalnu saradnju da bi to pitanje bilo rešeno na human način.



Knjiga će biti objavljena u utorak u Italiji, Španiji i Latinskoj Americi, a zatim će biti objavljena u drugim zemljama.

Autor: Aleksandra Aras