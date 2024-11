Evropa u panici zbog 'orešnika': Moćna raketa za manje od 20 minuta stiže do bilo kojeg cilja

Napominje se da ako "orešnik" bude lansiran sa raketnog mesta "Kapustin Jar" u Astrahanskoj oblasti, on će leteti do Berlina za 11-12 minuta, 13-14 do Rima, 14-15 do Brisela, 15-16 do Pariza i 16-17 minuta do Londona.

Balistička raketa "orešnik" može da stigne do bilo kog evropskog grada za manje od 20 minuta.

"Evropa je samo nekoliko minuta udaljena od Armagedona zbog Putinovog novog projektila. Eksperimentalna hipersonična raketa može da pogodi bilo koji grad u Evropi za manje od 20 minuta", navodi britanski "Dejli mejl".

Napominje se da ako "orešnik" bude lansiran sa raketnog mesta "Kapustin Jar" u Astrahanskoj oblasti, on će leteti do Berlina za 11-12 minuta, 13-14 do Rima, 14-15 do Brisela, 15-16 do Pariza i 16-17 minuta do Londona.

Naime, ruski predsednik Vladimir Putin se 21. novembra obratio građanima. On je naveo da je Rusija, kao odgovor na udare Oružanih snaga Ukrajine na ciljeve u Kurskoj i Brjanskoj oblasti američkim i britanskim raketama dugog dometa ATACMS i "storm šedou" testirala jedan od najnovijih raketnih sistema srednjeg dometa "orešnik".

Ruska vojska je hipersoničnom balističkom raketom pogodila industrijski kompleks u Dnjepropetrovsku.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo je da je Rusija upozorila na automatsko lansiranje rakete "orešnik" 30 minuta pre nego što ju je ispalila preko Nacionalnog centra za smanjenje nuklearne pretnje.

"Ova raketa nije interkontinentalna, već raketa srednjeg dometa, tako da Ruska Federacija nema obavezu da obaveštava o ovom lansiranju. Međutim, postoji Ruski nacionalni centar za smanjenje nuklearnog rizika, koji radi automatski i održava stalnu komunikaciju sa istim sistemom koji je u SAD", kazao je Peskov.

Hipersonična raketa "orešnik", prvi put korišćena u četvrtak, po ruskim vojnim izvorima može da leti brzinom deset puta većom od brzine zvuka - oko 12.200 kilometara na sat ili 3,4 kilometra u sekundi, s dometom od 5.000 kilometara.

Autor: Snežana Milovanov