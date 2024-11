Avion je leteo tik iznad vode, a onda udara u more i raspada se: Snimljeni poslednji momenti tragične otmice (VIDEO)

Na današnji dan, tačnije 23. novembra 1996. godine, trojica muškaraca upala su u pilotsku kabinu Boinga 767 etiopijske kompanije, pretukla prvog oficira i zahtevala od kapetana da odveze avion — i sve u njemu — do daleke zemlje Australije.

Na obali nedaleko od poslednjeg mesta sletanja, stanovnici Komorskih ostrva nisu ni sluteli da će uskoro prisustvovati nesvakidašnjoj tragediji koja je odnela 125 života!

Pošto posada nije mogla da ubedi otmičare da širokotrupni mlaznjak nema dovoljno goriva da pređe Indijski okean, kapetan Leul Abate je bio primoran da svoj avion okrene na pučinu, ka neizvesnoj sudbini, da nestabilni i pijani napadači ne ubiju njega i njegove putnika.

Ostajući bez goriva i boreći se protiv svojih sve nestalnijih otmičara, krenuo je ka udaljenom arhipelagu Komorskih ostrva, blizu obale jugoistočne Afrike, nadajući se da će iskrcati — ali su napadači odlučili da se ukrcaju u avion, u samoubilačkoj misiji.

Kada su ga sprečili da stigne do jedinog međunarodnog aerodroma na ostrvima, Leulu Abateu je ostao samo jedan izbor: da ispusti osakaćeni 767 u okeanu kod obale Velikog Komora.

Dramatično sletanje i raspadanje aviona!

U dramatičnom sletanju aviona koje su turisti snimili svojim kamerama na plažu, mlaznjak je preleteo vodu, zakopao se i katastrofalno se raspao, bacajući krhotine visoko u vazduh. Iako su meštani i turisti požurili na lice mesta da pomognu preživelima, većina onih koji su bili u avionu nikada nije uspela da se spasi iz uništenog i tonućeg aviona — od 175 putnika i posade, samo 50 je preživelo.

Među preživelima bila su oba pilota, koji su – uz pomoć crnih kutija – uspeli da ispričaju mučnu priču o svojoj borbi protiv grupe otmičara za koje se činilo da ne pridaju nikakvu vrednost ljudskim životima, bilo svojim ili tuđim. I kroz sve to je blistala posebna hrabrost Leula Abatea, pilota koji je bio primoran u nemoguću situaciju, ali je odolevao do kraja, dajući sve od sebe da spase svoje putnike.

Rekonstrukcija događaja

Leul Abate je bio na rutinskom putovanju preko Afrike, sa više zaustavljanja — let 961, pružala je kritičnu uslugu između niza zemalja koje se prostiru na kontinentu, sa zaustavljanjima u Najrobi, Kenija; Brazavil, Republika Kongo; i Lagos, Nigerija; pre nego što je završio sa nogom do Abidžana, glavnog grada Obale Slonovače.

Ipak, samo 20 minuta nakon poletanja, putnici su iznenada primetili dvojicu muškaraca koji su trčali uz prolaz iz zadnjeg toaleta, a treći čovek je bio iza. Jedan od muškaraca je odmah razjasnio svoje namere: "Svi na svoja mesta", povikao je i dodao "da ima bombu!".

Dok su se stujardese povlačile, otmičari su upali u pilotsku kabinu, slagali da ih je 11 (iako je bilo jasno da ih je samo trojica) i pretukli prvog oficira Jonasa Mekurija sekirom i aparatom za gašenje požara. Tek sada, potpuno naoružani i sa Leulom samim u kokpitu, otmičari su postavili svoj jedini zahtev: da on izađe na more i odleti u Australiju.

- Jedan momak je pritrčao mašući rukama, kao da je lud. Nisam siguran šta je hteo da kaže, da bi nakon toga primetio još jednog tipa i samo sam rekao - uh, ovo liči na otmicu. Otmičari su objavili da imaju bombu i da preuzimaju avion. To što su držali u ruci meni je delovao kao kutija za cipele iz koje vire neke žice, ko zna šta je to bilo (vlasti su kasnije utvrdile da je navodna "bomba" zapravo bila pokrivena boca pića). Iznenađujuće je koliko malo toga možeš da se setiš kada misliš da ćeš umreti - izjavio je kasnije tadašnji konzul SAD-a u Bombaju (današnji Mumbaj) Fenklin Hadl koji se sa suprugom našao na pomenutom letu, krenuvši na safari u Keniju.

