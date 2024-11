RUSIJA IZVELA ZASTRAŠUJUĆE UDARE TOKOM NOĆI: 'Šahedi' iz Orela i Brjanska se sručili na Kijev i Ukrajinu, PVO dejstvovala cele noći! (FOTO)

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 102 od 120 projektila i 42 od 90 lansiranih dronova.

Ukrajina je oborila 50 od 73 ruske bespilotne letelice u napadima koji su izvedeni tokom noći, saopštile su vazduhoplovne snage Ukrajine.

Rusija je navodno gađala Ukrajinu dronovima "Šahed" i drugim tipovima dronova koji su lansirani iz ruskih oblasti Orel i Brjansk.

Dronovi su oboreni iznad Kijevske, Čerkaske, Kirovogradske, Černigovske, Sumske, Poltavske i Žitomirske oblasti, saopštilo je Vazduhoplovstvo. Nema izveštaja o žrtvama ili šteti.

Od 9 časova po lokalnom vremenu, četiri ruske bespilotne letelice ostale su u ukrajinskom vazdušnom prostoru, a borbena dejstva su u toku. Kijevske vlasti su ujutru izvestile da su snage PVO oborile više od deset dronova iznad prestonice.

- Preliminarni izveštaji ukazuju da nije pričinjena šteta u prestonici i za sada nemamo informacije o potencijalnim žrtvama - napisala je vojna uprava grada Kijeva na Telegramu.

On 24.11.24 (from 0:30 AM), Ru🇷🇺 launched Shahed-type UAVs from Orel an Bryansk :



■ 50/73 UAV downed.

■ 19 lost [EW, decoy, malfunction]

■ 4 still in air by time of report



MTD (1.11. to 24.11.) UAV count:

■ 1427 drones launched by Ru🇷🇺

■ 766 drones downed by UA🇺🇦

■… pic.twitter.com/6NkxDpXUyl