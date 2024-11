'Ne mazite ga!' Spot je deo američke Tajne službe, a zadužen je za čuvanje Trampovog imanja - pogledajte kako izgleda ROBOT PAS

„Čuvanje predsednika vrhunski je prioritet“, kaže Entoni Gugljelmi, šef komunikacija američke Tajne službe, u saopštenju za BBC

Pas robot po imenu „Spot“, koga je napravio Boston Dajnamiks, najnovije je oruđe u arsenalu američke Tajne službe.

Ovaj uređaj je u poslednje vreme primećen kako patrolira obodom odmarališta novoizabranog predsednika Donalda Trampa u Palm Biču na Floridi.

Oni ne poseduju oružje, a svaki može da bude kontrolisan daljinski ili automatski, dok god je njegova ruta unapred isprogramirana.

Prolaznike upozorava znak na svakoj od Spotovih nogu: „NE MAZITE GA.“

„Nisam sigurna da bilo ko dolazi u iskušenje da pomazi ove robotske pse.

„Ne izgledaju baš preterano umiljato“, kaže Melisa Mikelson, politička naučnica sa koledža Menlo.

Video-snimak Spota kako se šepuri po imanju postao je viralan na TikToku, na kom reakcije variraju od „kul“ i „slatki“ do „jezivi“, i on je postao predmet sprdnje u američkim večernjim zabavnim emisijama.

Njihova misija je veoma ozbiljna

„Čuvanje predsednika je prioritet“, kaže Entoni Gugljelmi, šef komunikacija američke Tajne službe, u saopštenju za BBC.

U Mar-a-Lagu, gde je veći deo imanja otkriven, Vilijams je rekao da su robotski psi odavno bili preko potrebni.

„Oni mogu da pokriju mnogo veću oblast“ nego sami ljudi, rekao je Vilijams za pse, za koje očekuje da će vremenom postati uobičajen prizor.

