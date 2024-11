DETALJI STRAVIČNOG PADA AVIONA U LITVANIJI Poginuo pilot, ima povređenih: Letelica se zakucala u stambenu zgradu! (FOTO+VIDEO)

U glavnom gradu Litvanije, Viljnusu teretni avion udario je u stambenu zgradu sinoć oko 10.30 sati. Tom prilikom, jedna osoba je poginula, dok je četvoro povređeno, a još nije poznato šta je sa stanovnicima zgrade.

Jedan pilot je oslobođen iz aviona nakon što je povratio svest, ali nema informacija o stanovnicima zgrade.

"Dvospratna stambena zgrada gori u plamenu," rekli su zvanični izori za LRT.

Četiri osobe su povređene, a jedan od pilota iz aviona je poginuo.

Na licu mesta kruži helikopter, a delovi aviona rasuti su svuda po terenu. Od zgrade se vide samo delovi.

Live Video of DHL Boeing Crash



A DHL Boeing 737 freighter travelling from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport (VNO), has crashed near Liepkalnis Hill, located along the approach path to the airport's runway.



Lithuania