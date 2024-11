Kejt se ponovo POVUKLA IZ JAVNOSTI: Svi se pitaju šta se dešava sa princezom (VIDEO)

Kensington palata je podelila razočaravajuće vesti o princezi od Velsa, Kejt Midlton, odmah nakon što je Bakingemska palata saopštila važnu vest u vezi sa budućom kraljicom.

Naime, Bakingemska palata je obelodanila da će princ i princeza od Velsa u utorak ujutro sledeće nedelje dočekati katarskog emira i šeiku Džavaher tokom njihove državne posete Velikoj Britaniji. Princ i princeza će zajedno sa njihovim visočanstvima otputovati do "Horse Guards Parade", gde će biti priređen ceremonijalni doček. Nakon toga, katarski emir će se pridružiti kralju Čarlsu, kraljici Kamili, kao i princu i princezi od Velsa, u procesiji kočijama do Bakingemske palate.

Međutim, uprkos važnosti ovog velikog događaja, pojavila se neočekivana i razočaravajuća vest za sve obožavaoce princeze. Kraljevski ekspert Kameron Voker je putem "X-a", bivšeg "Tvitera", otkrio da Kensington palata nije planirala prisustvo princeze na Državnom banketu u Bakingemskoj palati.

Kensington Palace has confirmed The Princess will not attend the State Banquet at Buckingham Palace next Tuesday evening. https://t.co/fFxlUBKIgc