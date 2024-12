OTIŠLA NA ODMOR, IZUJEDALA JE AJKULA: Stravičan napad predatora na Tajlandu, žena (57) zaradila ranu od 30cm!

Elke M. (57) iz Nemačkeotputovala je na Tajland kako bi uživao u njegovim lepotama, plažama i toplom vremenu, sve dok ga tokom jednog odlaska u more nije napala ajkula.

Životinja je ženu ujela za nogu i bukvalno joj zarila zube u potkolenicu, o čemu svedoče i uznemirujuće slike koje je Elke objavila nakon što je preživela napad.

Napad se dogodio na idiličnoj plaži Pang Hgi, a užasnuti svedoci su brže-bolje prtrčali ženi u pomoć kako bi mogla da izađe iz mora. U tom trenutku, Elke je vrištala od bolova i pokušavala sama, sva krvava, da se domogne plaže, piše Bild.



Nakon što je spasena odvedena je u lokalnu bolnicu gde joj je sanirana rana dugačka čak 30 centimetara. Po hitnom postupku je prebačena u veću ustanovu u Puketugde je operisana.

Thailand: German Tourist Injured in Fish Attack: A 57-year-old German tourist suffered a serious leg injury yesterday at 11 am after being bitten by a large fish while swimming off Khao Lak Beach in Phang Nga, Thailand. The deep wound, approximately 15cm wide and 30cm long,… pic.twitter.com/yy9hKc0QhD