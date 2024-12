NAJMANJE 100 MRTVIH NAVIJAČA?! Horor scene posle fudbalske utakmice, leševi poređani na ulicama i šokantne informacije

Jezive scene su zabeležene po završetku fudbalske utakmice u Gvineji, u gradu N'Zokore, a informacije koje stižu su šokantne.

U ovoj državi se tradicionalno održava takmičenje koje nosi naziv "Mamadi Dumbuja", a po završetku jedne utakmice došlo je do teških incidenata.

U završnim trenucima utakmice između N'Zokore i Labea je počeo sukob navijača sa policijom. To se dogodilo nakon što su dvojica fudbalera Labea dobila crvene kartone, a jedan od ministara navodno tražio da se to poništi. Usledeo je potom penal za Labeu, a to je razbesnelo navijače koji su počeli sa kamenovanjem.

Policija je uzvratila suzavcem, a usledio je opšti haos.

Potvrđeno je da u sukobima koji su se preselili na ulicu ima žrtava, na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama se vide beživotna tela na asfaltu, a prema određenim informacijama, najmanje je 100 mrtvih.

Snimke sukoba, ali i one na kojima se vide leševi možete da pogledate ovde. Upozoravamo, oni mogu da budu uznemirujući.

Nakon svega se oglasila loikalna politička stranka ANAD.

"S dubokim bolom smo primili vest o tragičnim događajima koji su se dogodili u nedelju, 1. decembra 2024. godine, u N’Zerekoreu, tokom finala fudbalskog turnira za trofej generala Mamadija Dumbuje. Prema prvim informacijama, ovi incidenti su izazvali desetine mrtvih i povređenih. Dok čekamo tačan izveštaj o ovoj mračnoj epizodi, izražavamo najiskrenije saučešće ožalošćenim porodicama i celom narodu Gvineje. Takođe, upućujemo želje za brz oporavak svim povređenima.

Međutim, emocije koje nas preplavljuju ne smeju nas sprečiti da razmislimo o dubljim uzrocima ove tragedije. Već neko vreme se turniri organizuju širom zemlje kako bi se podstakla i podržala nezakonita i neprikladna kandidatura generala Mamadija Dumbuje na predstojećim predsedničkim izborima. Međutim, svima je poznato da član 46 Povelje o tranziciji, koju je on svečano obećao da će poštovati, kao i njegova časna obaveza da ne učestvuje na ovim izborima, jasno zabranjuju ovakav postupak.

CNRD, a posebno general Mamadi Dumbuja, kao i svi oni koji rade na kršenju ove obaveze čineći krivokletstvo, snose veliku odgovornost za ove ozbiljne događaje. Oni će morati odgovarati pred narodom Gvineje.

Pozivamo građane da izvuku sve pouke iz ove tragedije, koja se dogodila bez razloga, i da se ujedine kao jedan čovek kako bi spasili našu naciju u ovoj kritičnoj fazi njene istorije.

Zajedno, moramo preuzeti kontrolu nad našom sudbinom, koja je danas ozbiljno ugrožena. Spas naše zemlje zavisi od naše sposobnosti da se ujedinimo u odbrani naših demokratskih vrednosti i očuvanju budućnosti naše nacije".

Autor: Aleksandra Aras