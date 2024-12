HAOS U JUŽNOJ KOREJI ZBOG UVOĐENJA VANREDNOG STANJA Sukobi sa policijom ispred parlamenta, vojska zabranila rad institucija (VIDEO)

Južnokorejska vojska saopšitla je danas da obustavlja sve aktivnosti parlamenta zemlje, a da je narodnim poslanicima zabranjen ulazak u zgradu parlamenta, preneo je Jonhap.

Na video-snimcima na južnokorejskim društvenim mrežama vidi se veliki broj teško naoružanih pripadnika policijskih snaga u blizini zgrade parlamenta u četvrti Jeongdeungpo u Seulu.

Predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol proglasio je ranije danas vanredno stanje kako bi se iskorenile "prosevernokorejske snage" i održao ustavni poredak, a opozicija u toj zemlji izrazila je protivljenje toj odluci, ističući da je neustavna, preneo je Jonhap.

Vojska brani rad parlamenta, opozicija besna

Jeol je rekao da ''nije imao izbora'' osim da pribegne takvoj meri i istakao da su opozicione stranke ''uzele kao taoca parlamentarne procese'', kako bi Južnu Koreju uvukle u krizu.

On nije saopštio koje konkretne mere će biti preuzete.

Lider opozicione Demokratske stranke Li Je Mijung ocenio da je proglašenje vanrednog stanja neustavno i pozvao sve opozicione poslanike da dođu u zgradu parlamenta, ističući da će skupština pokušati da opozove ovu odluku, ali i dodao da će vojska verovatno pokušati da uhapsi pojedine poslanike.

Sukobi u Južnoj Koreji zbog uvođenja vanrednog stanja

Predsednik vladajuće Stranke narodne snage, čiji je Jeol član, Han Dong Hun, takođe je rekao da će pokušati da blokira njegovu odluku, ocenjujući je kao pogrešnu.

‼️ Korean police blocked the entrance to the South Korean assembly



People are clashing with cops trying to break into the premises of the South Korean Parliament.



Martial Law commander, army general Park An-soo, says all media are now under military censorship. All political… pic.twitter.com/57kjUwbNgC