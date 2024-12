UŽIVO DRAMATIČNE SCENE: Pao Damask! Bašar al Asad mrtav? Evakuisana ambasada Srbije! Oglasila se Rusija (FOTO/VIDEO)

Osmog decembra, rano ujutru, militanti iz terorističkih grupa ušli su u Damask. Kako javlja Al Džazira, vladine snage su napustile centar grada. Predsednik Vlade Sirije Mohamed Gazi el Džalali izrazio je spremnost da preda vlast u republici mirnim putem.

13.13 "ASAD PODNEO OSTAVKU I NAPUSTIO SIRIJU" Rusija otkrila šta se tačno dogodilo!

Sirijski predsednik Bašar al-Asad, posle pregovora sa nizom učesnika sirijskog sukoba, odlučio je da podnese ostavku na funkciju i napustio je Siriju, dajući uputstva da se vlast prenese mirnim putem, piše Ria Novosti.

Rusija nije učestvovala u pregovorima, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova na Telegram kanalu.

13.00 Sirijski pobunjenici uveli policijski čas u Damasku od 16.00 do 05.00 sati

Sirijski pobunjenici uveli su danas policijski čas u Damasku koji će početi od 16.00 sati do 5.00 sati ujutro po lokalnom vremenu, javlja Rojters.

Sirijske opozicione snage danas su saopštile da su zauzele Damask i izrazile spremnost da sarađuju sa međunarodnom zajednicom na stabilizaciji zemlje.

Mediji su prethodno preneli da je Asad pobegao iz Damaska, a Rojters izveštava, pozivajući se na neimenovane izvore, da je on možda poginuo u padu aviona, koji je iznenada skrenuo sa kursa i nestao sa radara.

Rojters je ranije danas izvestio da Zapadne vlade, koje su godinama izbegavale kontakte sa državom na čijem je čelu bio Asad, moraju da odluče kako da se nose sa novom administracijom u kojoj će pokret HTS imati značajan uticaj.

Hajat Tahrir al-Šam (HTS), koji je predvodio napredovanje pobunjenika širom zapadne Sirije, ranije je bio ogranak Al Kaide, poznat kao Nusra front, sve dok njen vođa Abu Mohamed al Golani nije prekinuo veze sa globalnim džihadističkim pokretom 2016. godine.

HTS je, kako navodi Rojters, globalno označen kao teroristička grupa.

12:49 Rusi se obratili narodu Sirije: "Sami se izborite sa građanskim ratom"

Rusija će nastaviti da pruža podršku narodu Sirije, ali će sirijski građani morati sami da se izbore sa građanskim ratom, izjavio je Konstantin Kosačev, zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije.

11:51 Kineska i ruska amabasada u Siriji nastavile sa radom

Ambasade Kine i Rusije nastavljaju da rade u Siriji, javlja Rojters.

Kineska vlada je pomogla kineskim građanima da napuste Siriju, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. On je rekao da Sirija treba da obezbedi bezbednost kineskih institucija i osoblja i da kineska ambasada u Siriji nastavlja da radi.

Ruska ambasada u Siriji saopštila je da je njeno osoblje "dobro" nakon svrgavanja sirijskog predsednika Bašara al Asada i zauzimanja Damaska od strane pobunjeničkih grupa, preneo je TASS.

"Dobro smo", rekao je službenik ruske ambasade za rusku agenciju, ne navodeći detalje o tome gde se diplomate nalaze.

11:46 Ambasador i osoblje srpske ambasade u Damasku hitno izmešteni

I pored privremenog izmeštanja diplomata, Republika Srbija nastavlja da aktivno prati razvoj događaja u regionu i da pruža sve usluge iz Ambasada u regionu, navodi se u MSP.

11:21 Oslobođeni zatvorenici iz zatvora u vazdušnoj bazi "Mezzeh"

Inmates held within a “Black Site” Prison inside of Mezzeh Air Base, were freed last night by Rebel Forces; following the Capture of the Syrian Capital of Damascus. Most of the Prisoners were Former Rebels and Political Prisoner from the First Uprising in 2011. pic.twitter.com/okfSE3Di0o