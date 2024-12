Osmog decembra, rano ujutru, militanti iz terorističkih grupa ušli su u Damask. Kako javlja Al Džazira, vladine snage su napustile centar grada. Predsednik Vlade Sirije Mohamed Gazi el Džalali izrazio je spremnost da preda vlast u republici mirnim putem.

9.40 Obratio se vođa džihadista Abu Mohamed al-Džolani

- Savetujemo vam da budete ljubazni prema ljudima, ko ostavi oružje, dajte mu sigurnost, a ko beži, nemojte ga hvatati - poručio je u obraćanju uživo lider džihadističke frakcije Hajat Tahrir al-Šam, Ahmed al-Šara, poznatiji pod ratnim imenom kao Abu Mohamed al-Džolani.

On je to rekao povodom "oslobođenja Homsa".

9.19 Pobunjenici upali u kuću predsednika Sirije Bašara al-Asada

Na društvenim mrežama kruži snimak kako pobunjenici šetaju po kući svrgnutog sirijskog predsednika Bašara al-Asada. Može se videti i kako pucaju iz ručnog naoružanja uvis, u vazduh, van predsedničke palate.

9:04 Donald Tramp komenatrisao dešavanja u Siriji

"Asad je nestao. Njegov zaštitnik, Rusija, Rusija, Rusija, koju predvodi Vladimir Putin, više nije bila zainteresovana da ga i dalje štiti", naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

9:03 Sirijskog premijera pobunjenici izveli iz kabineta u Damasku

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako sirijski pobunjenici izvode premijera Sirije iz njegovog kabineta u Damasku.

Extraordinary - opposition fighters from #Daraa are escorting #Syria’s Prime Minister out of his office & to the Four Seasons Hotel, in a move intended to symbolize the transfer of power & removal of #Assad regime rule. pic.twitter.com/am0tT6cbl1