Asad mu se smejao, a sada se sve obistinilo: Gadafi je pre 16 godina sve predvideo

Gadafi je predvideo haos na Bliskom istoku, a Asad mu se smejao.

Sirija je u poslednjih nekoliko dana postala poprište dramatičnih događaja koji menjaju tok istorije ove države. Porodica Asad je na vlasti u Siriji bila više od pola veka.

Hafez al Asad, otac Bašara al Asada, preuzeo je vlast u vojnom udaru 1970. i vladao do svoje smrti 2000. godine. Nakon njega, predsedništvo je preuzeo njegov sin Bašar al-Asad, koji je na vlasti od jula 2000. godine. Tako je porodica Asad dominirala sirijskom politikom više od 54 godine, sve do najnovijih događaja koji su doveli do Bašarovog odlaska iz zemlje.

Nakon intenzivnih sukoba između pobunjeničkih grupa i snaga SAA pao je Asadov režim. Pobunjenici su u blickrigu zauzimali strateške gradove i sela. Akcija je zatekla ne samo Asada, već čitav svet. Atmosfera u državi i dalje ključa i niko sa sigurnošću ne može da kaže šta će se dalje dešavati i ko bi mogao da preuzme vlast.

Pobunjenici koji su preuzeli kontrolu su uglavnom predvođeni islamističkom grupom Hajat Tahrir al-Šam (HTS), koja je prethodno bila poznata kao Nusra Front, sirijski ogranak Al-Kaide. HTS se tokom godina distancirao od Al-Kaide, ali i dalje predstavlja moćnu militantnu grupu sa ciljem uspostavljanja države pod islamskim pravom.

Izrael reaguje na moguće pretnje intenzivno bombardujući skladišta hemijskog oružja u Siriji. Intervenišu i Amerikanci koji akcijama štite Kurde, a uticaj ima i Turska koja preko svojih plaćenika nanosi mnogo štete kurdskim snagama (SDF). Pobunjeničke grupe predvođene Džolanijem oslobodile su veliki broj zatvorenika iz režimskih zatvora, što dodatno doprinosi haosu.

🇱🇾🇸🇾 “Your turn is next,” Gaddafi told Arab leaders.



Bashar al-Assad burst out laughing when Gaddafi warned Arab leaders in 2008 Arab League summit in Damascus that their end is near



