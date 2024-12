Jeremić za Pink o blokadama: Đake iz škola izvlače zbog političkih interesa, dok proteste nazivaju STUDENTSKIM, a studenata ima najmanje (VIDEO)

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je, komentarišući proteste koje organizuje deo opozicije, istakao da su ovo najmanje studenstki protesti i nazvao sramnom činjenicu da pojedini manipulišu maloletnom decom koju izvlače iz škola an proteste.

Jeremić je, govoreći za Pink istakao da vladajuća većina, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ima kontakt sa porodicama nastradalih i zna ko su ljudi koji su izgubili najmilije, dok deo opozicije koja organizuje malobrojne proteste, više tragediju i ne spominje.

- Kakav je protest, tako se i žrtvuju... Ovo su najmanje studenstki protesti, njih ima najmanje... Radi se o političkim protestima na kojima su članovi tih partija ili organizacija, a koji su u isto vreme i studenti... Koji odgovor oni mogu da daju? Ako predsednik Srbije Aleksandar Vučić ode da poseti porodicu koja je nekoga izgubila u tragediji u Novom Sadu, da se saoseća... Ako je gradonačelnik Novog Sada išao na svaku sahranu, kod svakog nastradalog, šta oni mogu da kažu? A da niko od njih nije ni otišao, niti znao o kome se radi... Oni traže smenu na čelu države, a ne znaju ništa - kaže Jeremić.

Ne možete da dozvolite da vi izvlačite đake na ulicu iz gimnazije, to su maloletna lica, kaže Jeremić.

- Njima deo opozicije manipuliše. Oni vrše nedozvoljenu radnju... Izvlače ih iz škole zbog političkih interesa... - kaže Jeremić.

Oni se ponašaju kao da su svi studenti izašli na ulicu, a od njih se ogradio veliki broj univerziteta sa svojim studentima, objašnjava Jeremić.

- Veliki broj studenata izlazi da se zabavi, to im je deo zabave... Znamo kako to ide... Politika je ušla u Univerzitet, uveli su je delom predstavnici opozicije, a znamo da je zagarantovana autonomija Univerziteta... - rekao je Jeremić.

PAD ASAD-a

Jeremić je, govoreći o potencijalnom građanskom ratu u Siriji, istakao da će biti zanimljivo kada je u pitanju naredni period. On dodaje da je za neočekivati da 130.000 vojnika nema nikakav motiv da se brani.

- Za neočekivati je da ASAD nije uspeo da motiviše vojnike da odbrane koliko-toliko stabilnost. Interesne su zone, ne treba isključiti ni SAD. Oni će gledati severni deo koji je bogat naftom. Gledaće da se tu stacioniraju. Izrael je napravio tu zaštitu, oni su prešli Golansku visoravan, napravili su tampon zonu... Golanska visoravan je bogata vodom, dosta se kuburilo sa tim... Iran se sa te strane sigurno obezbedio... - rekao je Jeremić, pa dodao:

- Netanjahu je ušao i stacionirao se... Videćemo sada kako se podižu kibuci, i rešava se situacija. Zanimljivo je da vojska nije reagovala, za 10 dana i manje je predata Sirija. Iran je spremio 100.000 vojnika, da se umeša u sukob... Naravno da Iran neće da pusti vojsku da pomaže, ukoliko vojska Asada ne ratuje. Oni su logistički, i tamo gde je trebalo da se dejstvuje avionima bude tu... Isto i Rusija... Biće zanimljiv naredni period, a sigurno je da će se ući u neku nestabilnost - rekao je Jeremić potom.

Kako kaže, veliki zločini su počinjeni i sigurno je da će uih biti još, posebno sada kada se bude osvajalo sve više teritorije Sirije.

- Imali smo vešanje rođaka Bašara El Asada. Ne znamo mnogo o tom čoveku... Tek će zločini da se događaju nažalost. A to u ovim trenucima neće moći da se prekine i zaustavi, njima sigurno preti građanski rat - dodao je urednik Informative na portalu Pink.rs.

Jedan od osnnivača Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković kaže da je sve u organizaciji nekadašnje Al Kaide, a da je u pitanju čist kontinuitet , samo se nekada zvalo Al Nusra Front, a sada se zove Tahrir El Šam.

- To je Al Kaida u Siriji. Oni su zadržali, u skladu sa dogovorom Rusije i Turske... Sačuvali su na samom severu Sirije taj jedan deo provoncije, i to im je obezbedilo da svrgnu Bašir El Asada u Siriji... - rekao je Marinković.

Kako kaže, kao i u svaku regionalnu krizu, umešane su velike sile.

- Izrael je isti dan, zauzeo Golansku visoravan, on sada kontroliše to, i samim tim Sirija i južni deo Libana su mu "kao na dlanu". Turci najavljaju da su protiv toga da Kurdi dobiju autonomiju, iako kontrolišu 45 odsto teritorije. najznačajnije je što tu vidimo nagoveštaje Đolanija, da sve bude rešavano na miran način. Oni rade sa premijerom Sirije, koji je premijer bio i u ASAD -ovoj vladi, da neće doći do krvoprolića... Dosta je ljudi koji su izbegli tokom građanskog rata, sada se vraćaju... Zemlje Evropa su zamrzle davanje azila građanima koji dolaze iz Sirije.... Različiti su interesi, i po snabdevanju gasa i energetike... Videćemo kako će država sa mnogo etničkih grupacija da funkcioniše sad... Ali je definitivno da su Turska i Izrael sada dobili najviše - naveo je Marinković.

Autor: Dubravka Bošković