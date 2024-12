UKRAJINA NAPALA RUSIJU! Izvršen žestok udar u Orjolskoj oblasti: Uništene kuće, skladište nafte gori - Objavljeni snimci HAVARIJE! (VIDEO)

Zbog napada ukrajinskih dronova došlo je do požara u infrastrukturnom objektu sa skladištem nafte u ruskoj Orljskoj oblasti, saopštio je šef regiona Andrej Kličkov.

"Kao rezultat masovnog napada dronom, gorivo se zapalilo na infrastrukturnom objektu, a nekoliko privatnih kuća oštećeno je delovima oborenih dronova", napisao je guverner na Telegramu, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, povređenih u napadu na Rusiju nije bilo, a požar na objektu je do jutra lokalizovan, navodi agencija.

Guverner Krasnodarske teritorije Venijamin Kondratjev je saopštio da su dronovi uništeni tokom noći, kao i da su delovi jedne bespilotne letelice pali na privatnu kuću i da nije bilo žrtava.

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane uništili su i presreli 37 ukrajinskih dronova tokom noći iznad Kurske, Brjanske, Orolske oblasti, Krasnodarske teritorije i Azovskog mora, a saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane

Overnight, Ukrainian drones attacked an oil refinery in Oryol, Russia.



Russian sources claim that air defense shot down a total of 37 drones over Russia.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia