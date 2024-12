OČUH IZ PAKLA DOBIO DOŽIVOTNU ROBIJU: Dvogodišnju devojčicu zlostavljao do SMRTI, pa sa njenim beživotnim TELOM danima radio BIZARNU STVAR!

Skot Džef (24) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora jer je dvogodišnju Izabelu iz Ispviča podvrgao stravičnom maltretiranju koje je dovelo do njene prerane smrti. Nakon što ju je ubio, danima je sa njenom majkom beživotno telo vozio u kolicima.

Navodno, devojčicina majka Čelsi Gilson-Mičel je svim tim užasima prisustvovala i "nije ništa uradila" kako bi sprečila zlostavljanje svoje devojčice.

Otac devojčice Tomas Vijldon je za svoju ćerku rekao da je ona njegova "naslednica, savršena u svakom smislu" i da je strašno volela da ide u "zoološki vrti i na farme".

"Nedostaje mi vaki dan", rekao je on, dodajući da je Izabela imala "ono nešto, divno, što možete da vidite u očima vašeg deteta svaki dan". Nažalost, to što je do skoro video u ćerkinim očima je nestalo, zbog čega duboko žali, piše Metro.

Na sudu je rečeno da je malena Izabela umrla usled jakog udarca između nogu što je dovelo do lomljenja karlice i zbog čega je umrla nekoliko sati kasnije.

Majka i njen momak su nakon što je devojčica preminula, tri dana njeno telo vozili u kolicima. Porotnicima je rečeno da je par vozio njeno beživotno telo tokom kupovine i čak je odveo sa sobom u pab.

Policija je na kraju otkrila tragičnog dvogodišnjaka prekrivenog ćebadima u jedinici za beskućnike nakon dojave.

Majka, koja je svedočila jezivom zlostavljanju dvogodišnje devojčice, o svemu je ćutala i nije učinila ništa da to spreči. Kako tužioci kažu, Čelsi je "stajala po strani, posmatrala i ništa nije uradila" dok je Džef (24) izvodio svoje "bezdušne, okrutne i na kraju fatalne" napade.

Sud u Ipsviču saslušao je patologa koji je rekao da je Izabela pretučena "znatnom silom" sličnom onoj u saobraćajnoj nesreći.

Očuh Skot je zbog zlostavljanja i na kraju ubistva dobio doživotnu kaznu zatvora, dok je majka Čelsi osuđena na 10 godina robije.

Izabelin uzrok smrti naveden je kao embolija zbog toga što joj je koštana srž od njenih preloma dospela u pluća.

"U vreme smrti imala je dve godine i devet meseci. Krajem maja 2023. godine par je zasnovao svoju vezu. Od tog vremena do svoje smrti, Izabela je bila podvrgnuta režimu eskalacije brutalnosti koji je bio bezosećajan, okrutan i na kraju fatalan", dodala je tužiteljka.

Tužilac je rekao da je tokom obdukcije na Izabelinom telu uočio "spoljašnje traumatske povrede mekih tkiva tela, uključujući glavu, vrat, trup, udove".

Izabela je zadobila prelome oba zgloba i "kompleksnu frakturu karlice koja uključuje nekoliko kostiju", rekla je tužiteljka na sudu i dodala da je devojčici ova povreda naneta verovatno "šutiranjem".

Izabela je umrla 26. juna, manje od 10 dana nakon što su se uselili u svoj novi dom.

Autor: Iva Besarabić