Jeziva sličnost Natali i Koste Kecmanovića! Isplivale šok fotke dvojčice koja je ubila učitelja i školskog druga

Džef Rupnov, otac Natali Samanta Rupnov (15), koja je u ponedeljak usmrtila učitelja i jednog učenika u hrišćanskoj školi Abandant Lajf u Medisonu u američkoj saveznoj državi Viskonsin, hvalio se kako je ćerku vodio na strelište i učio je da puca.

On je na društvenim mrežama podelio zastrašujuću sliku svoje ćerke kako vežba na strelištu u majici sličnoj onoj koju su nosili napadači iz škole Kolumbajn, prenosi Dejli mejl.

Džef Rupnov je objavio fotografiju na svom javnom Fejsbuk nalogu u avgustu, na kojoj se vidi njegova ćerka kako uperuje sačmaru u glinenu metu dok nosi crnu majicu sa imenom benda "KMFDM".

Napadač iz Kolumbajna, Erik Haris, nosio majicu sa logom "KMFDM" neposredno pre masakra u srednjoj školi u Koloradu 1999. godine, kada je ubijeno 13 ljudi. Ovaj masakr se često smatra prekretnicom u eri pucnjava u američkim školama.

Nije jasno da li je Natali jedinica, ali je Džef u objavi nazvao svoju ćerku "klincem" i ponosno govorio o njenoj veštini u rukovanju oružjem.

Natali Rupnov (15), koja se takođe predstavljala kao Samanta, ubila je nastavnika na zameni i jednog tinejdžera, dok je ranila šest drugih osoba koristeći pištolj kalibra devet milimetara, pre nego što je izvršila samoubistvo.

