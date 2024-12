Učenica koja je ubila dve osobe u Viskonsonu bila je deo šire zavere: U Kaliforniji planiran još jedan napad

Tinejdžerka Natali Rupnov (15), koja je ubila učenicu i nastavnika u hrišćanskoj školi u Viskonsinu, donela je dva pištolja u školu i bila je u kontaktu sa muškarcem iz Kalifornije za koga nadležni kažu da je planirao napad na neku od državnih institucija, pokazuju sudska dokumenta.

Policija i dalje istražuje zašto je Natali otvorila vatru u školi "Abundant Life" u Medisonu i ubila dve osobe, a onda i sebi oduzela život. Dvoje učenika koji su ranjeni su i dalje u kritičnom stanju, preneo je "Glas Amerike".

"Možda nikada nećemo saznati o čemu je razmišljala taj dan, ali dajemo sve od sebe da sakupimo što je više moguće informacija", rekao je šef policije Šon Barns.

Sudija u Kaliforniji je izdao naređenje kojim se od jednog 20-godišnjeg muškarca iz mesta Karlsbad traži da preda oružje i municiju policiji u roku od 48 sati.

Prema navodima iz tog naređenja, muškarac je agentima FBI rekao da je slao poruke Natali Rupnov u kojima je pisao kako će upasti u zgradu neke državne institucije sa oružjem i eksplozivom. Ne navodi se tačno koju zgradu je planirao da napadne.

Takođe se ne navode detalji u njegovoj komunikaciji sa tinejdžerkom, osim da je planirao masovno ubistvo sa njom. Učenica koja je ubijena u školi identifikovana je kao 14-godišnja Rubi Patrijsija Vergara. Bila je učenica prve godine srednje škole i, prema čitulji koja je objavljena, "volela je umetnost, pevanje, čitanje i da svira klavijature u porodičnom bendu."

Nastavnica koja je ubijena identifikovana je kao 42-godišnja Erin Mišel Vest.

"Teško nam je na srcu zbog ovih gubitaka", napisala je direktorka škole Barbara Virs.

Policija i dalje češlja objave ubice na internetu, priča sa njenim roditeljma i pokušava da utvrdi motiv. Nije poznato da li je napad bio ciljan i da li je bio planiran unapred.

A 20-year-old Carlsbad man has been detained for planning a mass shooting at a government building in coordination with the recent Wisconsin school shooter. FBI intervened after discovering communications between the suspects. https://t.co/NxzEvQmyj1