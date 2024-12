MEĐU UBIJENIMA UČITELJ I UČENIK! Poznat identitet stradalih u pucnjavi u školi: Tinejdžer izvršio MASAKR, pa presudio sebi!

U gradiću Medison u Viskonsinu (SAD) u jednoj hrišćanskoj školi došlo je do pucnjave, u kojoj je poginulo troje ljudi, među kojima je i osumnjičeni napadač, a više njih je ranjeno.

U bolnicu je prevezeno devet osoba, policija je najpre saopštila da je pet osoba poginulo, ali prema poslednjim informacijama, poginule su tri osobe.

Bolnice u Medisonu objavljuju novosti o povređenima

Lisa Adams, portparolka bolnice u Medisonu saopštila je da je bolnica primila pacijente iz pucnjave, ali je odbila da ispriča detalje.

„Molimo se za sve one koji su pogođeni današnjim tragičnim incidentom u hrišćanskoj školi Abundant Life i za našu zajednicu u celini. Zahvalni smo prvom koji je danas brzo reagovao - rekla je ona.

Policija radi na utvrđivanju motiva napadača

"Zašto se to dogodilo? Šta znamo? Šta je bila motivacija?" upitao je šef policije Šon Barnes i odgovorio - "Ne znam."

Barnes je dodao da detektivi naporno rade na pronalasku odgovora.

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin - local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP