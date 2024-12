Srušio se avion, nema preživelih! Iz Brazila stiže UZNEMIRUJUĆI SNIMAK

Avion u kome se nalazlo 10 osoba srušio se na prodavnice u centru grada Gramado na jugu Brazila.

To su saopštili zvaničnici civilne zaštite.

"Nažalost, prvi izveštaji pokazuju da putnici u avionu nisu preživeli", rekao je guverner Eduardo Leite.

A small plane crashed in Gramado, Brazil, today, killing all 10 people on board the aircraft.



The aircraft struck a building. The resulting fire left at least 15 others injured, mostly from smoke inhalation. pic.twitter.com/WkyI7PNY8r