Tragedija u Brazilu: Ima mrtvih u urušavanju mosta, beton odjednom počeo da puca, kamioni padali u vodu

Most koji povezuje Maranhao i Tokantins u Brazilu srušio se danas u popodnevnim časovima, a prema saznanjima, jedna osoba je poginula.

Stravični snimci koji su preplavili društvenu mrežu X prikazuju momente pre urušavanja mosta, ali i trenutak kada se most srušio.

Kako je saopštila Federalna policija za puteve (PRF), tri kamiona su pala u vodu.

Urušavanje se dogodilo na mostu koji se nalazi između gradova Estreito, u Maranhaou, i Agiarnopolis, u Tokantinsu. Most je važna veza između dve države i prelazi preko reke Tokantins.



Pre samog urušvanja, beton je počeo da puca, a onda se sve urušilo.

BREAKING: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/cXN87zREAS