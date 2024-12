Užas u centru Londona na Božić: Automobil uleteo među pešake, krv i cipele na trotoaru, kordon policije blokira prilaz (VIDEO)

Londonska policija uhapsila je zbog pokušaja ubstva muškarca osumnjičenog da je automobilom uleteo na trotoar u centru britanske prestonice u prvim satima Božića po gregorijanskom kalendaru.

Skaj njuz prenosi da je četvoro ljudi odvedeno u bolnicu nakon incidenta u aveniji Šaftisburi, a jedna od žrtava je životno ugrožena.

Navodi se da je policija 45 minuta iza ponoći pozvana zbog sudara i automobila koji je vozio pogrešnom stranom kolovoza.

U saopštenju policije je navedeno da je incident izolovan slučaj i da nema veze sa terorizmom.

BREAKING: A man has been arrested on suspicion of attempted murder after four people were injured when a car drove onto a pavement in Shaftesbury Avenue in the early hours of the morning.



Police say it is not terror related.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/hdNgVXv2fb