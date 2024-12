UZNEMIRUJUĆE! Urušio se most u Brazilu: Kamioni propali u reku, vodom plivaju mrtvi ljudi i hemikalije! Katastrofalni prizori

U severnom Brazilu strahuje se od kontaminacije vode toksičnim materijama nakon pada jednog mosta i više kamiona sa hiljadama litara pesticida i sumporne kiseline u reku, javlja danas Bi-Bi-Si.

Prizori su katastrofalni, a zabeležen je i trenutak nesreće.

Četiri osobe su poginule, a više od 10 se vodi kao nestalo nakon što se most, koji povezuje države Tokantins i Maranjao, srušio u nedelju popodne. Osam vozila je palo u reku, uključujući tri kamiona sa hemikalijama.

Nije jasno da li je i koliko hemikalija iscurilo, ali je ljudima u obližnjim gradovima Estreito i Agijarnopolis rečeno da izbegavaju da uzimaju vodu iz reke.

Elias Junior, a local councilman from Aguiarnópolis, Brazil, was livestreaming on February 22 when the Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge began to collapse. The bridge, linking Estreito and Aguiarnópolis over the Tocantins River, crumbled while vehicles were crossing,… pic.twitter.com/Fob9W0efbg