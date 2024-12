CRNI BILANS: Utvrđen tačan broj mrtvih u Azerbejdžanu - jedan od putnika snimio UZNEMIRUJUĆI TRENUTAK neposredno pre pada aviona (VIDEO, FOTO)

Zamenik premijera Kazahstana Kanat Bozumbajev otkrio je broj poginulih tokom sastanka sa azerbejdžanskim zvaničnicima

Kazahstanski zvaničnici saoštilli su da je 38 ljudi poginulo nakon što se avion azerbejdžanske avio kompanije srušio danas u blizini grada Aktaua u Kazahstanu.

Zamenik premijera Kazahstana Kanat Bozumbajev otkrio je broj poginulih tokom sastanka sa azerbejdžanskim zvaničnicima, javila je ruska novinska agencija Interfaks.

Avion se srušio na putu iz azerbejdžanske prestonice Bakua do grada Grozni u Rusiji.

Kako je saopštio Azerbejdžan erlajns, 37 putnika bili su državljani Azerbejdžana.

Bilo je i 16 državljana Rusije, šestoro državljana Kazahstana i troje državljana Kirgistana, navodi se u saopštenju.



Jedan od putnika, koji je imao sreću da preživi pad putničkog aviona u Kazahstanu, zabeležio je dramatičnu situaciju iz letelice i poslao je svojoj ženi samo nekoliko minuta pre nego što se nesreća dogodila.

Na društvenim mrežrama su se tokom dana pojavljivali mnogobrojni snimci pada aviona i eksplozije prilikom sletanja, ali je ovo prvi koji dokumentuje kakva je atmosfera bila unutar letelice.

One of the passengers on #Azerbaijan #airlines Flight #J28243 sent a video to his wife just minutes before the crash. The man in this video survived. His wife says he's being treated for a wound on his face. #PlaneCrash #Azerbaijan #Kazakistan pic.twitter.com/RD1XxZ3Zw3