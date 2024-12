NOVA SABOTAŽA U BALTIČKOM MORU! Uzbuna u Finskoj i Estoniji, presečen podvodni strujni kabl, ranije tu kružio kineski brod, umešana Rusija?

Presečen podvodni strujni kabl između Finske i Estonije.

Podvodni strujni kabl koji povezuje Finsku i Estoniju nije u funkciji od juče.

Gardijan prenosi da je to objavio finski premijer Peteri Orpo.

Britanski list navodi da je ovo poslednji u seriji incidenata vezanih za kablove, gasovode i naftovode u Baltičkom moru.

Arto Pahkin, menadžer finske elektromreže "Fingrdi", kazao je javnom medijskom servisu Yle da nije isključeno da se radi o sabotaži.

Premijer Orpo je rekao da nije ugroženo snabdevanje električnom energijom u Finskoj.

BREAKING:



The undersea power cable Estlink 2 between Finland and Estonia has been destroyed.



The Chinese vessel Xin Xin Tiang was sailing over it when it happened



Xin Xin Tiang is a sister vessel of NewNew Polar which destroyed the undersea gas pipeline Balticconnector in 2023 pic.twitter.com/JV9MlsA90u