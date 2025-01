VELIKI LANČANI SUDAR U KAZAHSTANU: Čak 95 automobila učestvovalo u karambolu (VIDEO)

U lančanoj saobraćajnoj nesreći u Kazahstanu učestvovalo je 95 vozila.

Do nesreće je došlo usled nepoštovanja ograničenja brzine i neodržavanja bezbednog razmaka između vozila u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Kazahstanska nacionalna kompanija za upravljanje autoputevima (KazAvtoJol) saopštila je da se incident dogodio na autoputu Astana – Petropavl u popodnevnim časovima.

A massive snowstorm caused a collision involving over 40 vehicles on the Astana-Shushensk highway in northern #Kazakhstan. pic.twitter.com/DkdWQD30pV