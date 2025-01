MASOVNI SUDAR 95 AUTOMOBILA! Pogledajte jeziv snimak najveće saobraćajne nesreće u 2025. godini: Povređeno 12 ljudi! (VIDEO)

Najmanje 12 ljudi je povređeno u jučerašnjem masovnom sudaru automobila u kazahstanskoj oblasti Akmola u kojem je učestvovalo 95 automobila u lošim vremenskim uslovima, saopštio je u petak operater autoputeva u zemlji

U saopštenju se navodi da su ograničenja saobraćaja prvobitno uvedena za sve vrste vozila zbog „pogoršanih vremenskih uslova“ na delu autoputa koji povezuje severni grad Petropavl sa glavnim gradom Kazahstana Astanom.

💢 At least 12 people injured as 95 cars collide in Kazakhstan’s Akmola region due to a storm and low visibility



➡️ 85 out of 95 vehicles have been recovered from the accident on the Astana-Petropavl highway



🛣️ An operation is underway to clear the road https://t.co/Y4BUp0mOGz pic.twitter.com/DzNJJLehuY