PRESUDA DONALDU TRAMPU 10. JANUARA: Osuđen za falsifikovanje poslovnih dokumenata, tajno isplatio 130.000 dolara glumici filmova za odrasle

Izabranom predsedniku Amerike Donaldu Trampu presuda za tajnu isplatu biće izrečena 10. januara, odlučio je sudija u Njujorku.

To je manje od dve nedelje pre nego što će on biti inaugurisan za predsednika. Sudija Huan Merčan izjavio je da Trampu neće biti izrečena kazna zatvora, a novoizabrani predsednik može prisustvovati saslušanju lično ili virtuelno.

