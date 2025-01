OD SUVOG BOGATSTVA I RASKOŠI OSTALI SAMO DIMNJACI: Bajdenovom sinu izgorela kuća do temelja! Pogledajte JEZIV PRIZOR (VIDEO+FOTO)

Kuća Hantera Bajdena, sina odlazećeg predsednika SAD, DŽozefa Bajdena, izgorela je do temelja u požarima u Malibuu.



U pitanju je kuća koju Hanter Bjden iznajmljuje za 15.800 dolara mesečno i koja ima tri sobe, tri kupatila i panoramski pogled na okean, preneo je Dejli mejl.

Sreća u nesreći je da je iste večeri Hanter postao deda, a DŽozef pradeda, pošto je Hanterova ćerka Naomi na svet donela zdravog dečaka.

🚨🚨🚨 MAJOR ALERT: THE HOME OF HUNTER BIDEN HAS BEEN COMPLETELY DESTROYED !!!



NO ONE ESCAPES THIS. pic.twitter.com/OLcnRHJNjR