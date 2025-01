Uživo! Požari u Los Anđelesu bukte već 4. dan: Na ulicama apokaliptične scene, raste broj stradalih (FOTO)

Požari u Los Anđelesu bukte već četvrti dan. Gori nekoliko velikih požara, većina i dalje neobuzdana. Najmanje sedam ljudi je poginulo, ali zvaničnici upozoravaju da će stvaran broj ostati nejasan sve dok ne bude bezbedno da istražitelji pristupe kvartovima. Više od 170.000 ljudi je evakuisano.

07:40 - JP Morgan: Ekonomski gubici zbog požara oko LA oko 50 milijardi dolara

Prema proceni američke multinacionalne kompanije za finansijske usluge JP Morgan, ekonomski gubici od šumskih požara u okrugu Los Anđeles verovatno su se više nego udvostručili u samo poslednja 24 sata i sada iznose blizu 50 milijardi dolara.

Osigurani gubici mogli bi prema procenama premašiti 20 milijardi dolara, a ta cifra bi mogla da poraste u zavisnosti od toga kada se požari konačno obuzdaju, navodi JP Morgan, koji je i najveća banka u Sjedinjenim Američkim Državama, u izveštaju koji procenjuje uticaj požara na industriju osiguranja, preneo je danas Si-En-En.

Takvi gubici bi požar u okolini Los Anđelesa učinili dvostruko većim udarom za industriju osiguranja od onoga što je ranije bio najskuplji požar, u Buti Kaunti Kampu iz 2018. godine, koji je industriju osiguranja koštao deset milijardi dolara, navodi se u izveštaju.

U izveštaju se navodi da je blizu 15.000 kuća i zgrada do sada u riziku od požara, u odnosu na 13.000 koliko ih je bilo u sredu.

