Tri hamera ukradena usred Amerike: Lopovi upali u vojni centar i odvezli vozila, jedno je oklopno

U neverovatnom incidentu koji je potresao Sjedinjene Američke Države, lopovi su u sredu uveče provalili u Centar rezervnog sastava vojske u Tustinu, Kalifornija, i ukrali tri vojna Hamer vozila, od kojih je jedno oklopno.

Prema saopštenju policije u Tustinu, osumnjičeni su između 20:00 i 23:30 sati presecanjem katanca ušli na parking baze, gde su izvršili krađu. Nakon što su uzeli vozila sa administrativnim oznakama HQ-61, HQ-81 i HHC-06, osumnjičeni su napustili mesto zločina u nepoznatom pravcu.

Ali to nije sve. Lopovi su obili i brojne skladišne ormariće unutar baze, pri čemu su odneli značajnu količinu vojne opreme. Ipak, nisu uspeli da provale u prostor za uniforme, uprkos pokušaju da preseku katanac, prenoci CBSNews.

There has been a break-in at the U.S. Army Reserve Center in Tustin, California.



Three Humvees, machine gun vehicle mounts and other equipment has been stolen. - BNO pic.twitter.com/ucmcBWq9Tq