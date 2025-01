Čini se da su pripadnici policije bili deo tima za hapšenje.

Južnokorejske vlasti koje istražuju predsednika Juna Suk Jeola stigle su u njegovu zvaničnu rezidenciju u drugom pokušaju da pritvore lidera, radi ispitivanja zbog njegovog kratkotrajnog proglašenja vanrednog stanja prošlog meseca.

Vozila iz Kancelarije za istragu korupcije (CIO), koja sarađuje sa policijom i ministarstvom odbrane na istrazi Juna, viđena su kako stižu na imanje rano u sredu, navodi Jonhap.

3,000 police deployed to the residence of South Korea's impeached President Yoon Suk-yeol, in a second attempt to arrest him as his supporters form a barricade to prevent the warrant's execution pic.twitter.com/j8rjy4lmUd