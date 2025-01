Svi očekuju potpisivanje sporazuma i kraj rata u pojasu Gaze! Šahrimanjan za Pink: Ne verujem da bi taj sporazum bio i trajno rešenje

Iz kabineta izraeskog premijera Natanjahua saopšteno da je za danas zakazan sastanak Saveta za bezbednost na kojem će se glasati o sporazumu prekida vatre u Gazi i razmeni talaca nakon čega treba da se sastane vlada. Međutim sastanak vlade neće biti održan do subote uveče što može dovesti do kašnjenja primene sporazuma.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za strateške analize izjavila je u Novom jutru na TV Pink da može doći do potpisivanja sporazuma ali da ne veruje u to da bi to bilo i trajno rešenje.

- Postoje tri određene faze, ako pogledamo ingormaciju da je Izrael tokom jučerašnjeg dana konstantno granatirao iz vazduha i dalje imao akcije u pojasu Gaza onda možemo da vidimo da svakog renutka može da se izgubibar jedan život. Ono što je suština da je ovo zajednička negde odluka Donaldna Trampa i Džozefa Bajdena da zajedno sarađuju na ovom pitanju da bi došlo do tog potpisivanja i da to bude 15. januara, ali ono što možemo da vidimo je da je diplomatija SAd-a u zadnje tri godine zakazala i po pitanju Ukrajin i po pitanju Izraela, Blisko istoka i da diplomatija nije bila uspešna jer ni jedna rat nije bio sprečen - kaže Šahrimanjan Obradović.

Ona je dodala da dok Džozef Bajden i Tramp rešavaju jednu krizu na drugom mestu Ruska federacija i Iran potpisuju strateški sporazum.

- Tu je nuklearna pretnja i dok oni rešavaju slučaj na bliskom istoku IRan i Ruska federacija se udružuju. Da li oni bacaju Donaldu Trampu belu rukavicu ne znam ,a li vidimo da jedna rupa se zapuši a da se na drugom delu sveta ponovo stvara - dodala je ona.

Mohamed Naphan, bivši palestinski ambasador u Srbiji izjavio je u novom jutru na TV Pink da je ovaj sporazum mogao da bude potpisan i maja prošle godine.

- Isti sporazum je bio na stolu tada i amerikanci nisu vršili dovoljan pritisak na Izrael da bi on bio i prihvaćen. Ovaj sporazum je sada postignut zahvaljujući novoj asdministraciji koja dolazi u Belu kuću 20. januara. Zato sam ja optimista, taj sporazum će biti potpisan i sproveden jer tako želi gospodin Tramp. Njegovi izaslanici su već dve nedelje u području Gaze i vrše pritisak na Izrael da se to prihvati - rekao je Naphan.

On je dodao da će već sutra uveče će biti oslobođeni prva grupa zarobljenika, i da će u ovoj fazi koja traje 42 dana biće osloboćeno 33 zarobljenika uglavnom žene, dece i starijih osoba od 55 godina.

- Šesnaestog dana od prve faze počinju pregovori o drugoj fazi. I jedna i druga strana sada nastoji da predahne kako bi videli šta dalje. Što se Palestine i Gaze tiče tu ima ogromnih problema naročito kad u trećoj fazi treba d a krene obnova - kaže Naphan.

On je zaključio da je na pomolu druga atmosfera na Bliskom istoku ali i u celom svetu i da veruje da je na pomolu neka nova era gde će doći do dogovora SAD-a i Rusije.

