Evropa u strahu od OLUJE VEKA: Očekuju se zastrašujući udari vetra, meteorolozi upozoravaju da nikada ništa slično nisu videli

Opasna oluja Eovin, koja donosi uraganske vetrove, jaku kišu i sneg, kreće se ka Velikoj Britaniji, a u petak su izdata crvena upozorenja za Severnu Irsku i delove Škotske.

Meteorolozi upozoravaju na olujne vetrove koji će duvati i do 160 km/h, a ostaci krovova i kuća koje nosi vetar mogli bi biti opasni po život.

Meteorološka služba je upozorila da očekuju štetu na zgradama, odnete krovove, oboreno drveće i značajne prekide saobraćaja uz potencijalno otkazivanje letova, vozova i trajekata. Mogući su i nestanci struje, od kojih bi neki mogli da potraju i po nekoliko dana.



Prognostičari su čak upozorili vlasnike kućnih ljubimaca da svoje pse drže na povocima iz straha da bi ih mogli odneti jaki talasi na obali zbog jakih olujnih udara. Milioni ljudi su zamoljeni da ostanu kod kuće, škole u ​​Severnoj Irskoj biće zatvorene, a ljudima je rečeno da ne putuju u Škotsku.

Ministar prosvete je rekao da je odluka o zatvaranju škola doneta kako bi se izbegla svaka potencijalna opasnost po živote dece.



- Škole treba da razviju planove za nastavu na daljinu danas kako bi učenici mogli da uče kod kuće - rekao je on.

- Ovo je ogromna oluja. Nikada nisam videla ništa slično u svojoj karijeri - rekla je prognostičarka Bi-Bi-Si Džudit Ralston.

Drugi stručnjak za vremenske prilike upozorio je da bi oluja Eovin mogla da donese Škotskoj najniži pritisak od 1982. godine, što bi je učinilo jednom od "najintenzivnijih" oluja koje su pogodile zemlju u novijoj istoriji.

That high resolution AROME model out to 9am shows gusts I’ve never seen this model show before for Ireland and this model is one of the best there is for Ireland. Anyone saying this is just another storm is in for a rude awakening. This will be an historic storm. #StormÉowyn pic.twitter.com/qQSYYqsKSc