DAO JE MILIONE DA TRAMP DOĐE NA VLAST, A SADA MU JE CILJ EVROPA! Mask ima poseban pik na dve zemlje i svi se pitaju šta milijarder sada želi?!

Mask je sada vlasnik giganta društvenih medija, preimenovanog u Iks (X), a ono zbog čega je dospeo ponovo u žižu javnosti jeste njegova dobrodošlica ekstremno desničarskim agitatorima koji su bili zabranjeni pod prethodnim vlasništvom. Mask je potrošio četvrt milijarde dolara da pomogne da se Donald Tramp ponovo izabere za predsednika Sjedinjenih Država, a stajao je nekoliko metara dalje dok je Tramp u ponedeljak polagao zakletvu.

Sada, kada je taj zadatak završen, izgleda da najbogatiji čovek na svetu ima novi cilj — da preokrene Evropu, jednu po jednu vladu.

"Od MAGA-e do MEGE"

Mogul se predstavio kao tvorac kraljeva u populističkom talasu koji "potapa" više centrističkih evropskih lidera. "Od MAGE do MEGE: Učinite Evropu ponovo velikom!" objavio je u subotu, uživajući u nelagodi koju donosi na kontinent.

Nekoliko lidera Evropske unije optužilo ga je da se meša u njihove poslove i promoviše opasne ličnosti; Mask je vodio brutalnu i ličnu onlajn kampanju protiv britanske vlade, založio se da tamošnji ekstremno desničarski aktivista bude pušten iz zatvora i podržao krajnje desničarsku stranku u Nemačkoj sa čvrstom nacionalističkom platformom i nizom skandala koji se odnose na neke od pogledi njenih članova na nacističko doba.

"Poprilično je ohol!"

U isto vreme, bujica dezinformacija na Maskovoj platformi – mnoge od njih su nastale iz besa zbog visokog nivoa migracija – uznemirila je evropske vlade. Neki u Britaniji ga krive za doprinos talasu nereda krajnje desnice prošlog leta.

- Zadivljen sam njegovim nedostatkom inhibicije da misli da može intervenisati u više zemalja u kojima su pitanja složena. Da tvrdi da on zna najbolje. To je prilično oholo - rekao je za CNN Erik Nelson, diplomata koji je bio Trampov ambasador u Bosni i Hercegovini tokom svog prvog mandata.

Ali domet X-a, Maskovo ekstremno bogatstvo i njegova uloga Trampovog savetnika za efikasnost čine ga teškim problemom za rešavanje. Političke ličnosti u Evropi se bore sa dva pitanja: Zašto je Mask stalo do nas i šta možemo da uradimo povodom toga?

Zabrinuti lideri

Nije lako odgovoriti na ovo postavljeno pitanje.

- Evropljani su zaglavljeni - rekao je Bil Ečikson, viši saradnik u tehničkoj politici u Centru za analizu evropske politike (CEPA) i bivši šef za evropske komunikacije u Guglu.

Lideri na kontinentu "sigurno su zabrinuti", rekao je on.

- Oni svakako krive dezinformacije i trolovanje i automatizovane botove za izazivanje problema na evropskim izborima i podsticanje porasta njihovih ekstrema. Ali oni nemaju nikakav plan. Oni još ne znaju kako da odgovore - dodao je.

"Pokušaj da ga otkažem"

Maskova politika je evoluirala supersoničnom brzinom otkako su SpaceX i Tesla mogul neprijateljski preuzeli Tviter 2022. godine

