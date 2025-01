HAMAS OSLOBODIO TAOCE! Četiri žene nakon 476 dana AGONIJE predate izraelskim snagama (FOTO+VIDEO)

Hamas je oslobodio četvoro izraelskih talaca, žene vojnike, i predao Crvenom krstu u zamenu za 180 palestinskih zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima.

Hamas je malo pre oslobađanja taoca objavio spisak od 200 palestinskih zatvorenika koje će Izrael osloboditi, javlja Rojters. Saopštio je i da će 70 od 200 palestinskih zatvorenika, koje će Izrael danas osloboditi, biti deportovano izvan Gaze i Zapadne Obale.

Veliki broj Palestinaca okupio se na trgu u gradu Gazi kako bi ispratili oslobađanje taoca.

Četiri vozila Crvenog krsta došla su u Gazu po taoce.

Izraelska vojska (IDF) saopštila ranije da je završila sve pripreme za povratak četiri talaca - žene vojnike - Karine Ariev, Daniele Gilboe, Name Levi i Liri Albag, koje je Hamas oteo tokom napada 7. oktobra.

Ti vojnici će biti prvo prebačeni u vojnu bazu u blizini granice, gde će proći medicinske preglede, a zatim će biti prevezeni u bolnicu kako bi se susreli sa porodicama nakon 477 dana zatočeništva.

Razmena će biti sprovedena uz pomoć Crvenog krsta, koji će olakšati transfer oslobođenih palestinskih zatvorenika u Gazu, dok će neki biti poslati na Zapadnu obalu, a drugi u Gazu ili čak u Egipat, preneo je Rojters.

God willing these beautiful Israeli women, who have been held hostage by Hamas, will be home at last! pic.twitter.com/hQRAf2U9LQ