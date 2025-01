ŠTA JE SNIMIO FLAJT RADAR O LETU SMRTI ZA VAŠINGTON: Avion raznet u delove pao u ledenu reku Potomak, najmanje 18 mrtvih

Najmanje 18 osoba je poginulo kada se avion, na letu AA5342 iz Vičite za Vašington, sudario sa vojnim helikopterom prilikom sletanja na aerodrom Ronald Regan.

Nesreća se dogodila oko 21 sat u sredu po lokalnom vremenu, a FlightRadar, koji je pratio putanju leta, pokazuje gde je došlo do sudara dve letelice.

Na snimku leta vidi se trenutak prilaska putničkog aviona aerodromu, a onda se vidi kako je linija rute, u trenutku kada je avion bio iznad reke Potomak, posivela. To je najverovatnije trenutak sudara sa vojnim helikopterom, nakon čega FlightRadar više "nije mogao da isprati putanju leta".

I hate to say it but I don't think there will be any survivors to this. pic.twitter.com/sSa00g5S0w