VAZDUŠNI NAPAD: Tramp naredio vojni udar

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je napad na pripadnike Islamske države u Somaliji. Kako je naveo na platformi Iks, napad je bio uspešan.

"Jutros sam naredio precizne vojne vazdušne udare na visokog planera napada ISIS-a i druge teroriste koje je regrutovao i vodio u Somaliji. Ove ubice, koje smo našli kako se kriju u pećinama, pretile su Sjedinjenim Državama i našim saveznicima", napisao je tramp.

On je na Iksu dodao i da su udari uništili pećine u kojima žive i ubili mnoge teroriste, a da ni na koji način nisu oštetili civile.

This morning I ordered precision Military air strikes on the Senior ISIS Attack Planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. These killers, who we found hiding in caves, threatened the United States and our Allies. The strikes destroyed the caves they live in,…