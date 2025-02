MAJKA VODILA DETE NA LEČENJE, PA ZAJEDNO OTIŠLI U SMRT Potresni detalji pada aviona u Filadelfiji: Poginulo 7 osoba, 19 povređeno (VIDEO)

U padu medicinskog aviona koji je prevozio devojčicu pacijenta i njenu majku, u naselju na severoistoku Filadelfije, poginulo je sedam osoba, uključujući i jednu osobu koja je bila u automobilu na zemlji, potvrdila je danas gradonačelnica Filadelfije Šeril L. Parker.

U padu dvomotornog medicinskog mlaznjaka povređeno je najmanje 19 osoba na zemlji.

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum je danas ranije izjavila da su šest putnika u medicinskom avionu bili državljani Meksika.

Lirdžet 55 se srušio nakon poletanja sa aerodroma u severoistočnoj Filadelfiji, saopštila je Federalna uprava za avijaciju.

U avionu su se nalazili pedijatrijski pacijent i njena majka koji su se vraćali kuci u Meksiko nakon što je dete lečeno u Filadelfiji, rekao je Šai Gold, portparol letačkog operatera "Jet Rescue Air Ambulance".

Devojčica se lečila u dečjoj bolnici Šrajners u severoistočnoj Filadelfiji, saopštili su gradski zvaničnici.

BREAKING: In Northeast Philadelphia this guy was in a drive-thru trying to order food when an international intensive care air ambulance specialized in pediatric patients #medevac crashed behind him. On board six people including a child patient perished in the #planecrash pic.twitter.com/h7rgwjgDTD