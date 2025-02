Majka 14-godišnje učenice koju je njen otac izbo nožem u, kako je rekao, tragičnoj nesreći "tokom igre" stoji uz njega jer odbija da veruje da je on kriv.

Sajmonu Vikersu (50) preti kazna doživotnog zatvora nakon što je proglašen krivim za ubistvo svog jedinog deteta, Skarlet, u porodičnoj kući u Darlingtonu, okrug Daram.

Tvrdio je da je Skarlet umrla u "čudnoj nesreći" tokom igre u kuhinji dok su pravili čaj, rekavši policiji: "Mora da sam najnesrećniji čovek na svetu".

Majka veruje u njegovu nevinost

Ali je osuđen za ubistvo nakon što je patolog stručnjak presudio da ubod nožem od 11 cm na Skarletinim grudima, koji je probio njeno srce, nije mogao biti nanet slučajno.

Skarletina majka Sara Hol, njegova partnerka već 27 godina, ostaje nepokolebljiva u njenoj podršci, neprihvatajući da je on ubio njihovu ćerku. Sara (44) oseća se "slomljeno" nakon osuđujuće presude koja je doneta u ponedeljak.

Na slici kako užasnuta u blizini porodične kuće u kojoj je Skarlet umrla prošlog jula, ona je i dalje uverena u Vikersovu nevinost.

Obraćajući se ekskluzivno za "Dejli mejl", njena majka Elejn Hol (65) rekla je: "Skarlet je bila njihovo jedino dete. Obožavali su je. Da je Sara mislila da joj je išta uradio, otišla bi odatle. Definitivno je bila samo nesreća jer nema šanse da bi je povredio".

Elejn je rekla da se Sara bori da se nosi sa tragedijom i presudom porote.

- Izgubila je ćerku i sada nema Sajmona na koga se može osloniti. Razgovarali smo telefonom, ali trenutno mislim da je previše uznemirena da bi bilo šta rekla - dodala je Skarletina baba.

"Igrali smo se i kuvali čaj..."

Njen otac Sajmon negira ubistvo iz nehata i na sudu je rekao da se "jednostavno zezao" sa svojom ćerkom. On je policiji koja je stigla na lice mesta rekao da su se igrali jedan minut, a da joj je u sledećem trenutku krv "šiknula iz grudi".

Otvarajući suđenje, tužilac Mark Mekoun rekao je da su otac Sajmon i Sara Hol, Skarletina majka, bili jedini ljudi u kući u vreme incidenta i jedine dve osobe koje su mogle da svedoče o tome šta se dogodilo

Sud je čuo da su se Skarlet i njen otac "igrali i udarali noževima" dok je Hol kuvala čaj. Rečeno je da su roditelji bili u alkoholisanom stanju jer su pre toga gledali fudbal.

Sajmon je ispričao na sudu da je ćerka bacila grožđe na njega koje je on hteo da uhvati hvataljom ali je izgleda potegnuo sečivo. Međutim, on se te situacije ne seća. Devojčica je u tom trenutku naletela na njega i probola ju je oštrica.

