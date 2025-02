Panika u Grčkoj! Zemljotres ove jačine bi mogao da razori Santorini, zabrinuti su i zbog vulkana

Tlo u Grčkoj već 10 dana ne miruje, a strah i agonija stanovnika Santorinija sve je veća jer se seizmološka aktivnost ne smiruje. Povodom ove situacije oglasio se istraživač Kostas Papazačos koji je za grčke medije govorio o posledicama koje zemljotres može imati po grčko ostrvo.

"Ovo je jedan od najtežih perioda u ovom grčkom regionu. Ne znači nužno da će biti jakog zemljotresa, moguće je samo da se toplotna energija oslobodi i da imamo manji zemljotres na Santoriniju koji traje dugo", objašnjava stručnjak.

"Iz svega što smo čuli poslednjih dana, postoje stvari koje bismo morali da znamo i koje nismo mogli da znamo. Pre svega, u svetu postoji ozbiljna naučna tehnologija koja bi procenila rizik od zemljotesa. Postoje neke indikacije", objašnjava.

On kaže da bi zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru, ili jači, bio razoran za grčko ostrvo.

"Sigurno će, ukoliko se dogodi ovako jak zemljotres, doći do štete u prečniku od 225 kilometara", objašnjava Kostas.

Kostas ističe da je teško da bi do cunamija došlo u Grčkoj, ali da nije nemoguće. Svakako da zemljotres može da izazove velika oštećenja na zgradama, uglavnom starijim.

"Veoma je teško definisati kada bi moglo da dođe do takvog problema, mogu da traju nekoliko dana, nedelja... Ima slučajeva koji traju nedelju dana, a neki i nekoliko meseci. Nažalost, ovo je nepredvidivo", kaže on.

Što se tiče vulkanske aktivnosti, on kaže da su to dve potpuno različite pojave koje su se dešavale u bliskim vremenskim periodima. Vulkan već mesecima doživljava deformaciju unutar Kaldere, što dovodi do malih zemljotresa, odnosno male seizmičnosti.

"Dostojan je pažnje, zbog čega je Civilna zaštita izdala saopštenje o blagoj seizmičnosti. Ova intezivna je sada druga pojava, zbog čega je Santorini na udaru 'sa dve strane'", kaže Kostas.

Autor: Dalibor Stankov