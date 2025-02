Pakao na Santoriniju! U Grčkoj ovo dosad nisu videli! Sve jači i jači zemljotresi, na pomolu katastrofa! Vlasti izdale hitno upozorenje!

Stanovnici Santorinija napuštaju grčko ostrvo zbog serije zemljotresa i opasnosti od cunamija i vulkanske erupcije. Seizmička aktivnost se naglo povećala, zabeleženo je nekoliko novih, jakih zemljotresa.

Papazakos: Seizmička aktivnost ukazuje na mogućnost jačeg potresa

Seizmička aktivnost između Santorinija i Amorgosa izaziva zabrinutost, ocenio je Kostas Papazakos, profesor geofizike, koji je situaciju opisao kao „složenu“.

- Ovo je nešto što do sada nismo videli u Grčkoj. Neuobičajeno je jer nema glavnog zemljotresa - naglasio je Papazakos.

On je dodao da trenutni niz potresa može ukazivati na dolazak jačeg zemljotresa u ovom regionu.

Zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale pogodio Santorini u zoru

Seizmički potres jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je u utorak u 04:46 ujutru, sa epicentrom 21 kilometar južno-jugozapadno od mesta Arkesini na ostrvu Amorgos, saopštio je Geodinamički institut. Fokalna dubina potresa procenjena je na 5 kilometara.

Nakon glavnog zemljotresa, usledila su još tri manja potresa jačine 3,8, 4,1 i 3,5 stepeni Rihterove skale, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Građani Grčke dobili upozorenje: Uputstva za zaštitu u slučaju zemljotresa

U cilju povećanja bezbednosti u slučaju novih seizmičkih aktivnosti, nadležne službe su izdale preporuke za zaštitu, kako unutar domova, tako i na otvorenom.

Rocks are falling from cliffs in Santorini following an unusual number of earthquakes, Wednesday in a row. Schools and official institutions have been closed, crowds of tourists and citizens are fleeing the popular island due to the unusual phenomenon pic.twitter.com/cOZRGtIyuA

Unutar kuće ili stana:

Učvrstiti police i biblioteke na zidove kako bi se sprečilo njihovo prevrtanje.

Ukloniti visoke komade nameštaja koji bi mogli blokirati izlaze.

Sigurno pričvrstiti bojler, rezervoare za gorivo i vodu.

Teške predmete odložiti na niže police.

Ukloniti teške predmete iznad kreveta i sofa.

Dobro fiksirati svetiljke i plafonske ventilatore.

Identifikovati bezbedne tačke u svakom prostoru doma:

Ispod čvrstih stolova i radnih površina.

Daleko od staklenih površina i polica s knjigama.

Daleko od spoljašnjih zidova.

Proveriti ispravnost električnih instalacija i gasne mreže.

Edukovati članove porodice kako da isključe struju, vodu i gas u hitnim situacijama.

Obezbediti baterijsku lampu, prenosni radio i komplet prve pomoći.

Na otvorenom prostoru:

Odabrati bezbedno mesto za okupljanje posle zemljotresa

Daleko od zgrada i drveća.

Daleko od električnih i telefonskih kablova.



Earthquakes intensify in the area of Santorini Island!



The problem is great. Smoke is coming out of crevices in the mountains. Roaring and humming sounds are heard from the island.



Air and ferry services have begun evacuating the island. There are not enough tickets for flights… pic.twitter.com/Px2hLFJqEx