GRAĐANI BEŽE IZ PAKLA SANTORINIJA: Grčka u ponoru, 200 zemljotresa za 48 sati - Preti CUNAMI (FOTO + VIDEO)

U Grčkoj vlada opšta panika dok stanovnici Santorinija napuštaju grčko ostrvo zbog serije zemljotresa i opasnosti od cunamija i vulkanske erupcije.

Oglasio se poznati seizmolog

Holandski seizmolog Frank Hugerbits, poznat po navodnoj prognozi razornog zemljotresa u Turskoj 2023. godine, oglasio se povodom pojačanih seizmičkih aktivnosti u blizini grčkog ostrva Santorini.

- Seizmički roj je u toku u oblasti Dodekaneza, Grčka. U poslednjih nekoliko dana zabeleženo je više od 70 potresa jačih od magnitude 3. Najsnažniji dosad imao je magnitudu 4,8 jutros. Godine 1956. na ostrvu Tira (Santorini) dogodio se zemljotres magnitude 7,5. U narednim danima podrhtavanja tla lako mogu dostići magnitudu 5, a da li će se desiti i jači potres, ostaje da se vidi - napisao je Hugerbits na svom profilu na društvenoj mreži "Iks".

