'Tajm' proglasio ličnost godine! Mnogi nisu bili iznenađeni izborom (FOTO)

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp proglašen je za ličnost godine u izboru uticajnog američkog magazina "Tajm".

Tramp je, podsećamo, uprkos istraživanjima javnog mnjenja, pobedio na predsedničkim izborima u Americi koji su održani početkom novembra.

