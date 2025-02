'IMAO JE DVE PUŠKE' Učenik snimio napadača iz škole u Švedskoj: Ljudi su padali jedni preko drugih (VIDEO)

Jedan učenik škole Risbergska, koji je želeo da ostane anoniman, bio je na nekoliko sekundi od ulaska u zonu paljbe tokom današnjeg napada u školi za obrazovanje odraslih u Švedskoj gde je napadač (35) usmrtio deset i ranio veći broj osoba.

Učenik je uspeo da snimi napadača spolja. Na snimku se vidi muškarac obučen u tamnu odeću, naoružan, kako se kreće unutar zgrade, prenosi dnevnik Aftonbladet.se.

"Mislim da je imao dve duge cevi, jednu na leđima i jednu u rukama", rekao je učenik.

On je ispričao da je došao ranije na čas i čekao u hodniku kada je čuo prve pucnje.

"U početku sam mislio da je neko ispustio stolicu ili nešto slično. Ali kada su se pucnji nastavili, shvatio sam da je pucnjava i potrčao prema glavnim vratima. Ne znam šta bi se desilo da nisam izvadio jednu od svojih slušalica iz uha", rekao je.

Dok je bežao, okrenuo se i jasno video napadača, kao i paniku koja je zahvatila ljude oko njega.

"Video sam kako ljudi padaju jedni preko drugih, u panici pokušavajući da izađu. Bilo je strašno".

Na snimku su takođe zabeležene scene u kojima se neki ljudi kreću mirno i deluju nesvesno opasnosti.

The school shooter in action in Örebro today. pic.twitter.com/2TRxQC3Cum