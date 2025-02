Ovo je napadač koji je juče ubio 10 ljudi u školi: Rođak progovorio o njemu, imao čudno ponašanje

Rikard Anderson (35) osumnjičen je za jučerašnji napad u školi u Švedskoj u kojoj je 11 osoba ubijeno, među kojima i napadač.

"Mislim da uopšte nije imao prijatelje", rekao je bliski rođak o Rikardu.

Kako pišu švedski mediji, mladić koji je osumnjičen za napad je poslednjih godina počeo da se povlači u sebe. Školski drugovi govore da je umeo lice da pokriva rukama u javnosti.

Podsetimo, pucnjava se dogodila oko 12.33 sati lokalnom vremenu u utorak. Meta je bio centar za obrazovanje odraslih koji se nalazi u kampusu s drugim školama u Orebru, gradu 200 kilometara zapadno od Stokholma.

Policija je napomenula da vlasti veruju da je počinilac među mrtvima i da se ne očekuje više napada.

Policija dodaje da je delovao sam, ali motiv napada još nije poznat.

🚨 Suspect in Sweden’s Deadliest Mass Shooting Identified



Swedish media have now released the name and photo of the suspected perpetrator behind the Örebro mass shooting, confirming his identity as Rickard Andersson, 35.



🔹 What We Know About Andersson

- Originally named Jonas… pic.twitter.com/XERwq0TeSu